Российские предприниматели оценили изменения правил поверки бытовых счетчиков

Новые правила поверки бытовых счетчиков обеспечивают удобство и безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД президент Межрегиональной общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей», заместитель председателя Комитета по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной Палаты РФ Андрей Поденок.

В Минпромторге выпустили приказ, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения о проверке в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг. То есть теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта.

«Это не срочно нужно только раз в три года, когда поверки делают. Система станет более удобной и безопасной. Сейчас поверку могет сделать небольшое количество компаний, и все в электронный реестр будет заноситься. То есть по номеру счетчика будут высвечиваться сразу все данные, что удобно», – говорит Поденок.

Соответственно, продолжает эксперт, если к человеку придут мошенники, благодаря такой системе это можно будет тут же заметить. То есть можно будет моментально проверить, имеет ли права эта компания проводить проверку счетчиков или не имеет.

«При этом, есть и минусы. Во всем мире даже малые предприятия могут производить, например, счетчики. Они могут спокойно выйти на рынок, если продукция соответствует стандарту. У нас же система построена иначе: какой-то крупный производитель выпускает прибор, его сертифицирует и больше на рынке никого особо нет, так как отсутствует общий стандарт», – рассуждает Поденок.

Напомним, что в апреле текущего года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией правительство разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков до января следующего года, даже если срок проверки уже истек. Уточняется, что никаких неустоек взыскиваться не будет.