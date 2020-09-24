Минобороны досрочно получило третий за год полк С-400 «Триумф»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны третий в этом году полк зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе предприятия.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России очередной (третий в 2020 году) полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», – передает ТАСС сообщение концерна.

Напомним, первый в 2020 году полк С-400 Минобороны получило в марте, второй поступил в войска в августе.

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