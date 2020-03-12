Первый в 2020 году полк С-400 досрочно поступил в войска

Концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе концерна.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

В соответствии с требованиями заказчика, техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

В декабре полк дивизии ПВО в Западном военном округе, который дислоцирован в Ленинградской области, полностью перевооружился на зенитно-ракетные системы С-400.

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