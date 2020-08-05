Минобороны получило второй за год полковой комплект С-400

Минобороны получило от производителя второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400, сообщили в пресс- службе концерна ВКО «Алмаз-Антей».

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области», – приводит ТАСС сообщение концерна.

Как отметил гендиректор концерна Ян Новиков, комплект был передан ведомству досрочно.

Согласно требованиям Минобороны, системы ПВО выводились на полигон, где они сопровождали реальные воздушные цели, сообщили в концерне. «По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, приемо- сдаточные испытания прошли успешно», – добавили в пресс- службе.

Напомним, первый в 2020 году полк С-400 поступил в войска также досрочно.

9 июня сообщалось, что концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 и четырех комплектов ЗРС С-35.

В начале года сообщалось, что на вооружение в полки Центрального военного округа в Самарской и Свердловской областях в 2020 году впервые поступят на вооружение зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».