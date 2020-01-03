Сбившему шпиона Пауэрса полку на Урале поставят С-400

На вооружение в полки Центрального военного округа в Самарской и Свердловской областях в 2020 году впервые поступят на вооружение зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба ЦВО.

«Два полка противовоздушной обороны Центрального военного округа в 2020 году получат на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». В течение года планируется перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях. Военнослужащие ЦВО пройдут переобучение на новые комплекты зенитного ракетного комплекса С-400, после чего выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.

В пресс-службе пояснили, что сейчас на вооружении полков стоят системы С-300.

До этого министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в 2020 году ВКС получат четыре полковых комплекта ЗРС С-400.

Полк ПВО ЦВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга, именно его военнослужащие 1 мая 1960 года ракетой из ЗРК С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.

Пауэрс был приговорен к 10 годам лишения свободы, однако в 1962 году его обменяли на советского разведчика Вильяма Фишера (более известен как Рудольф Абель).

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