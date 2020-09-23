В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 15 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит текст сообщения ТАСС.

Накануне скончались 16 пациентов с коронавирусом.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Москве – около 279,4 тысяч, 5115 вирус-положительных пациентов умерли, около 240,4 тыс. человек вылечились.

В воскресенье представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила, что предпосылок для ужесточения ограничительных мер в России на фоне распространения коронавируса пока нет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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