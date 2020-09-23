Путин рассказал о различии поддержки производств в России и за рубежом

Россия поддерживает собственных производителей без нарушения принципов Всемирной торговой организации, иностранные государства оказывают поддержку своим предприятиям скрытно, заявил президент Владимир Путин.

«Вы наверняка знаете подход либеральной части наших экономистов, который заключается в том, что на отечественном рынке должна соблюдаться конкуренция. Тем не менее, я с вами абсолютно согласен. Мы никогда не добьемся конкуренции, потому что там, за бугром, производителям постоянно оказывается скрытая поддержка, мы ее просто не видим», – заявил Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что российской стороне приходится, не нарушая принципов ВТО, оказывать поддержку собственным производителям.

«Мы так и делаем, такие решения уже приняты. По объемам закупок, по квотированию отдельная тема», – сказал глава государства.

В июне глава правительства Михаил Мишустин призвал изменить практику госзакупок у зарубежных поставщиков. Премьер подчеркнул, что приоритет следует отдавать российским производителям.

Ранее правительство разработало план по восстановлению экономики. В рамках мер секторальной поддержки экономики документ предлагает стимулировать спрос с помощью госзакупок, а также субсидий и гарантий со стороны государства.