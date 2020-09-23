В центр Минска направились военные грузовики

Колонна военных грузовиков для перевозки личного состава выдвинулась в белорусской столицы, где запланировано проведение акции оппозиции после проведения инаугурации президента республики Александра Лукашенко.

Спецтехника с государственными флагами выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, передает ТАСС.

На данный момент в Минске обстановка относительно спокойная, однако на дорогах начали образовываться заторы машин. Некоторые граждане рассказали, что им разрешили раньше уйти с работы, так как появилась информация о закрытии метро вечером.

Площадь Независимости не огорожена, ее патрулируют патрулируют обычные постовые. На улице Советская рядом с домом правительства стоят пять автозаков, несколько автобусов с ОМОН, микроавтобусы. Сотрудники ГАИ расчищают от личных автомобилей полосу за зданием правительства, где обычно паркуются машины силовиков и спецтехника.

Напомним, в Минске оппозиция начала собираться для участия в акциях протеста, группы активистов пока немногочисленны и находятся в разных районах города.

В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии и Польше.

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Оппозиция Белоруссии планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Лукашенко.