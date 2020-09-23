Уровень воды в Байкале не перестает повышаться. Правительство Республики Бурятия сообщило, что необходимо сбросить воду через Иркутскую ГЭС, поскольку отметка достигла критических значений.

Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку в 457 метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Региональному минприроды поручили обратиться в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС, чтобы в ней рассмотрели увеличение сбросов воды с Иркутской ГЭС.

Уровень воды в озере повышается по сантиметру в день, уже зафиксированы негативные последствия. Правительство Бурятии со ссылкой на директора Байкальского института природопользования, члена-корреспондента РАН Ендона Гармаева указало, что последствия подъема уровня могут негативно отразиться и на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод.

Было принято решение ввести в прибрежных районах режим «Повышенная готовность».

В понедельник вечером в районе Байкала произошло землетрясение. Интенсивность подземных толчков в эпицентре, в районе населенного пункта Култук, составила 8,1 балла. После землетрясения в Иркутске ввели режим повышенной готовности, в поселке Култук приостановили работу котельных. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов.