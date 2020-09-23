Стало известно, кто может стать страховщиков судов для «Северного потока – 2»

Суда, участвующие в строительстве «Северного потока – 2», может застраховать одна из российских компаний, которая уже находится под санкциями, при этом перестраховать эти риски сможет только Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), рассказал источник на страховом рынке.

Источник РИА «Новости» пояснил, что иностранные клубы, страхующие ответственность судовладельцев, не станут рисковать, опасаясь последствий. При этом, по его данным, российские компании в членах таких обществ не состоят.

По словам источника, вопрос упирается, скорее, не в страхование, а в перестрахование: «На прямой руке может быть любой страховщик, которому уже терять нечего».

При этом для российского бизнеса, который находится под санкциями, другой альтернативы для перестрахования, кроме как у РНПК, нет.

Он отметил, что в случае какого-то события, например, загрязнения моря, выплаты могут оказаться крупными: «Клубы страхуют на 1-2 млрд долларов».

Ранее Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода «Северный поток – 2».

Входящие в группу клубы распространили циркуляр, в котором рекомендовали участникам «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream», чтобы избежать санкционных рисков.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны США. Также она выступила против экстерриториальных санкций США.

Берлин называл экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении ответных мер Евросоюза на экстерриториальные санкции США для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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