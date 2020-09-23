Российские ученые впервые отправили женщин в «бассейн невесомости»

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН впервые в мире проведет с участием женщин-добровольцев эксперимент по «сухой» иммерсии, направленный на изучение влияние негативных факторов невесомости на организм, сообщили в институте.

Суть «сухой» иммерсии заключается в нахождении испытуемого в лежачем положении в ванне. От воды участник эксперимента отделен водонепроницаемой пленкой, что имитирует эффект невесомости. Ранее европейские ученые объявили о таком эксперименте с участием женщин, однако российское исследование пройдет раньше.

«Актуальной задачей данного исследования является не только раскрытие механизмов действия безопорности в различных системах женского организма, но и поиск специфических для женщин путей профилактики негативных влияний этого воздействия», – передает РИА «Новости» сообщение ИМБП.

Лежать в ванне участницы эксперимента будут трое суток. Вставать для гигиенических процедур и выполнения некоторых научных исследований они будут не более чем на 15 минут в день. В исследовании примут участие женщины в возрасте 25-40 лет (рост не более 182 см, вес не более 75 кг). Эксперимент стартует 2 октября на территории ИМБП.

Эксперименты с «бассейнами невесомости» проводятся в ИМБП с 1970-х годов, однако всегда в них участвовали только мужчины. Самый длительный эксперимент длительностью 56 суток состоялся в 1973 году.