В общине Виссариона изъяли оружие и ценности

Оружие, деньги и ювелирные украшения нашли при обысках в «Церкви последнего завета» (известной как община Виссариона) в Курагинском районе Красноярского края, сообщил источник правоохранительных органах.

«При обысках обнаружена касса, порядка 3 млн рублей, дорогостоящий алкоголь, оружие, ножи, подарки в виде дорогостоящих часов, ручек, золотых украшений, в том числе и короны», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, среди обнаруженного оружия – карабин «Сайга» и ружья. «Часть из него зарегистрирована. Выясняется, было ли зарегистрировано остальное оружие», – добавил источник.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Их подозревают в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

Напомним, ранее в среду Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом – сыном божьим Христом.