Мать 12-летней московской школьницы раскрыла причину исчезновения дочки

Дизайнер Надежда Славина раскрыла причину исчезновения своей дочери, 12-летней школьницы Дианы Жулиной по пути из школы.

По словам модельера, девочка обвинила ее в том, что ей не рассказали о трагической смерти отца, произошедшей три года назад, передает StarHit.

Славина объяснила, что собиралась рассказать дочери о смерти ее родного отца максимально щадящим образом.

«Но бабушка решила все за нас и без нас. И я узнала задним числом, что дочери бабушка рассказала, что папы нет», – рассказала она.

По словам женщины, девочка держала «все в себе», потому что очень любила папу. В оставленной записке она обвинила мать в том, что та не сказала про смерть отца сразу.

«Но дело в том, что мне самой было очень тяжело это пережить, я не могла ни работать, ни общаться с друзьями, я была абсолютно раздавлена и пропала из поля зрения друзей и клиентов», – отметила Славина.

О пропаже ребенка стало известно в понедельник. Позже школьница была найдена. В соцсетях появилась информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику.