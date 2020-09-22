СК возбудил дело после пропажи 12-летней девочки в Москве

В Москве пропала 12-летняя школьница, следователи возбудили уголовное дело по этому факту, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

Девочка 21 сентября вышла из школы, находящейся на пятом Монетчиковском переулке и пропала, до настоящего момента ее местоположение не установлено, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК. «В настоящее время создан оперативный штаб. К работе привлечены опытные криминалисты Главного управления, оперативные сотрудники ГУ МВД по городу Москве, а также волонтеры», – отметили в СК.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам: 8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве; 8-495-953-44-66– Замоскворецкий межрайонный следственный отдел.