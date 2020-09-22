Россия предоставит сотрудникам ООН вакцину от COVID-19 бесплатно

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса.

«С опасным вирусом может столкнуться каждый. Коронавирус не обошёл стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.