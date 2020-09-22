Греф ответил на вопрос о вводе Сбербанком нового вида комиссии

Сбербанк пока не рассматривает введение комиссий за ведение счета в европейской валюте, сообщил глава банка Герман Греф.

«Мы пока не собираемся вводить комиссию за ведение счетов в евро», – передает ТАСС слова Грефа.

Напомним, ранее Альфа-банк сообщил о введении с 1 октября комиссии за обслуживание счетов в евро в 0,1% от суммы, превышающей остаток в 50 тыс. евро для «премиальных» клиентов и 5 тыс. евро – для остальных.

В банке «Санкт-Петербург» с августа также введена комиссия за счет в евро.

Ранее Банк России рассматривал возможность внесения изменений в законодательство, чтобы разрешить кредитным организациям вводить отрицательные ставки по валютным вкладам по своему усмотрению.

Также в конце июля сообщалось об инициативе российских банков по получению права списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих» счетов, данные о владельцах которых не удалось обновить в течение более года.