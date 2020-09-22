«Аэрофлот» начал возвращать россиянам деньги за билеты на Мальдивы

Авиакомпания «Аэрофлот» возвращает деньги за билеты на рейсы до Мальдивских островов, превышающие выданную авиаперевозчику квоту на полеты два раза в неделю.

Из-за снятия рейсов в октябре, ноябре и декабре билетов на самолет нацперевозчика до Нового года почти не осталось, передает РИА «Новости».

Клиентам предлагается перенести даты путешествий или вернуть деньги за перелет.

Напомним, 3 сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о правилах въезда на Мальдивы, введенных на фоне пандемии коронавируса.