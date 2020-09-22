Добровинский опроверг сообщения о прощении Ефремова матерью погибшего Захарова

Адвокат пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым заявил, что журналисты вынудили мать погибшего Сергея Захарова завить о прощении артиста.

«Встречался с моими доверителями – Валерием, братом погибшего Сергея Захарова, его вдовой Маргаритой и их сыном Валерием. Мы приняли ряд важных решений и наметили дальнейшие шаги. Также они рассказали мне, что на прошлой неделе к матери погибшего Сергея Захарова приезжали представители одного известного СМИ. Журналисты воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины и вынудили ее сказать, что она простила Михаила Ефремова», – сказал Добровинский радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, родственники возмутились бестактностью журналистов, поскольку им до этого момента удавалось скрывать факт ДТП и трагической смерти Сергея. Родственники попросили адвоката донести до СМИ просьбу «прекратить манипулировать людьми в попытках искусственно создавать псевдоновости».

Напомним, Мария Захарова, мать Сергея, сказала в комментарии изданию «Собеседник», что простила Ефремова. «Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это? А потом... Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер», – приводило издание ее слова.

Отметим, что сначала родственники Захарова не сообщали матери истинную причину смерти сына.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

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