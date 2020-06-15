Матери погибшего в ДТП с Ефремовым назвали другую причину смерти сына

Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя сплотились на фоне трагедии, однако матери Сергея Захарова не сообщили истинную причину смерти сына, рассказал адвокат семьи Александр Добровинский.

В СМИ появилась информация, что родственники погибшего согласятся с позицией прокурора по наказанию для Ефремова.

«Это позиция объединенная. Они выбрали себе главу, человека, с которым я общаюсь. Я общаюсь с братом погибшего и его супругой. Это очень сплоченный клан», – пояснил Добровинский телеканалу «Звезда».

Представитель защиты добавил, что мать Захарова не знает причину гибели сына. «Ей говорят, что он умер от сердечного приступа», – подчеркнул адвокат.

Добровинский отметил, что не общался с вдовой мужчины и никогда ее не видел.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ранее сообщалось, что актер Сергей Гармаш захотел встретиться с семьей Захарова. «Сергей просто предлагал встречу родственникам погибшего. С какой целью актер планирует провести ее – мне неизвестно», – отметил Добровинский.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.

Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД