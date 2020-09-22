В мастерской управления «Сенеж» стартовали занятия «Школы тренеров и модераторов»

В мастерской управления «Сенеж» начались очные занятия «Школы тренеров и модераторов», программа реализуется совместно с клубом «Эльбрус» объединяющим победителей флагманского проекта платформы «Лидеры России».

Занятия начались во вторник, 22 сентября, в подмосковном городе Солнечногорск, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Очные занятия в школе продлятся до декабря 2020 года и состоят из четырех теоретических и практических модулей. В «Школу тренеров и модераторов» по результатам отбора зачислены 52 человека. По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Выпускников, которые пройдут сертификацию, мы планируем пригласить в качестве спикеров, тренеров и модераторов на очные мероприятия президентской платформы «Россия – страна возможностей», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Мы регулярно проводим самые разные мероприятия для молодежи, и нам нужны такие тренеры и модераторы, которые бы были на одной волне с нашими участниками, понимали их с полуслова, и, конечно, хорошо знали свое дело. В этом году программа школы проходит только для активных участников форума «Территория смыслов» и конкурса «Лидеры России», но уже в следующем сезоне мы будем принимать на конкурсной основе призеров и других проектов платформы», – добавил он.

Сейчас в числе слушателей школы 22 победителя и финалиста конкурса управленцев «Лидеры России». Это госслужащие, преподаватели вузов, представители бизнеса – от адвокатских бюро до руководителей направлений госкорпораций. Также слушателями стали 30 наиболее активных и показавших хороший потенциал в мастерстве работы с аудиторией участников всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», который проходил «Сенеже» с июля по сентябрь текущего года. Среди них есть молодые люди, которые помимо профессиональной деятельности или учебы в вузах еще активно участвуют в добровольческом и волонтерском движении, реализуют социальные проекты.

«Вам предстоит новый интересный путь погружения в новую профессию тренера. Эта профессия знаменует для меня три важных вещи. Первое – помогает учиться самому. Готовясь к тренингам, мы перерабатываем большое количество материала и думаем, как лучше преподнести информацию, тем самым, обогащая себя. Второе - это знакомство с разными и удивительными участниками. На площадке мастерской управления «Сенеж» встречаются люди разных поколений, профессий, из разных регионов нашей страны. Это дает возможность взаиморазвития. И, конечно, важно стать ролевой моделью, иметь желание отдавать и делиться», – сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

По словам проректора по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Марии Афониной участники новой программы мастерской управления «Сенеж» узнают о правилах работы с аудиторией, их научат слышать и слушать собравшихся и обучат навыкам самопрезентации и эффективного общения. Помимо этого, слушателям расскажут, как измерять – оценивать, эффективность применения тренерских навыков – как следить за тем, как меняется динамика в группах – коллективе, семье или группы в университете.

«Проектирование образовательных программ мастерской управления «Сенеж» строится по принципу: развивай себя, развивай команду, развивай сообщество. Именно этот путь предстоит пройти участникам «Школы тренеров и модераторов»: от формирования личного бренда до становления стейкхолдером в сообществе тренеров», – прокомментировала цели, которые стоят перед участниками программы, Мария Афонина.

Основная задача трека школы «модераторы», по словам Марии Афониной, научить эффективно организовывать работу в группе и «спроектировать такие форматы работы, которые помогут совместными усилиями достигать наилучшего результата, а каждому члену команды учиться чему-то полезному друг у друга». Тренеры – это слушатели трека «тренеры», вместе с экспертами им нужно разработать авторские тренинги, которые смогут войти в программу личностного развития «Сенежа» – «Звездный путь». Они помогут управлять конфликтами, повышать вовлеченность и уровень доверия внутри коллектива.

«Уроки» в школе будут проводить ведущие эксперты известных тренинговых компаний, таких как институт тренинга «АРБ ПРО», «Тренинг – бутика», Facilitation point, Институт молодежной политики. В числе спикеров-преподавателей ведущий тренер-консультант Марк Кукушкин, который имеет большой опыт тренерской работы и провел более 2 тыс. сессий, семинаров и тренингов в различных городах России и странах СНГ. Он подготовил и сертифицировал более 700 тренеров в России и за рубежом.

«Россия – страна возможностей» – автономная некоммерческая организация (АНО), учрежденная указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 23 проекта различной направленности: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.