Эксперт: Российские интернет-компании поддержали россиян в период коронавируса

Взгляд
21 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

Для «взлома» ПВО Калининграда одного B-52 недостаточно, нужны сотни бомбардировщиков af.mil
Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как Россия будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 20 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

Обсуждение: 8 комментариев
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Эксперт: Российские интернет-компании поддержали россиян в период коронавируса

    21 сентября 2020, 17:59

    Компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса в период коронавируса, заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Антон Ключкин.

    «Карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн», – заявил Ключкин выездном заседании координационного совета по соцрекламе и социальным коммуникациям Общественной палаты, которое прошло в рамках Российского интернет-форума (РИФ).

    Модератором встречи выступила Елена Тополева-Солдунова, член ОП, директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ), сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В заседании приняли участие: Сергей Гребенников, директор РОЦИТ; Антон Ключкин, генеральный директор АНО ИРИ; Елена Решетова (Ассоциация коммуникационных агентств России); Кира Смирнова (благотворительное собрание «Все вместе»). Также к встрече присоединились представители крупнейших российских интернет-компаний: Очир Манджиков и Александра Бабкина (Mail.ru Group), Дарья Золотухина («Яндекс»), Андрей Цыпер (Rambler Group).

    Участники рассмотрели, что из себя представляет социальная реклама и по каким критериям ее оценивать, а также возможные меры регулирования размещения социальной рекламы на интернет-площадках, аналогичные тем, которые закреплены в ФЗ «О рекламе» для офлайн-медиа. Важным итогом стало предложение АНО «Институт развития интернета» создать соответствующий меморандум, призванный закрепить понятия социальной рекламы и социально-значимой информации в сети интернет, а также определения ее основных форматов и критериев оценки ее эффективности. Представители отрасли поддержали идею. АНО ИРИ предложила помощь в разработке и реализации меморандума на своей площадке.

    «Социально-ответственный подход в бизнесе – это часть ДНК интернет-компаний. Во время пандемии мы решили, что в экономический ущерб себе будем делать проекты в поддержку пользователей (делать доступ к сервисам бесплатным или условно бесплатным), малого и среднего бизнеса (инвестиции) и госинициатив», – заявил вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков.

    «Социальная ответственность – это не только социальная реклама, но и помощь технологиями и инфраструктурой», – подчеркнула директор по маркетингу «Яндекс» Дарья Золотухина.

    «Пандемия высвободила время и ресурсы для создания социального контента. Основной вопрос – как эти ресурсы коммерческим компаниям высвобождать в дальнейшем и какая роль государства?» – сказал Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

    «Если объединиться, если согласовать правила работы, если использовать опыт ИРИ в поддержке и оценке социального контента и экспертизу нашего координационного совета, то можно придумать интересные истории о том, чтобы социальное взаимодействие НКО с интернет-площадками стало еще более масштабным и результативным», – заключила Елена Тополева-Солдунова.


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