Эксперт: Российские интернет-компании поддержали россиян в период коронавируса

Компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса в период коронавируса, заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Антон Ключкин.

«Карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн», – заявил Ключкин выездном заседании координационного совета по соцрекламе и социальным коммуникациям Общественной палаты, которое прошло в рамках Российского интернет-форума (РИФ).

Модератором встречи выступила Елена Тополева-Солдунова, член ОП, директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ), сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В заседании приняли участие: Сергей Гребенников, директор РОЦИТ; Антон Ключкин, генеральный директор АНО ИРИ; Елена Решетова (Ассоциация коммуникационных агентств России); Кира Смирнова (благотворительное собрание «Все вместе»). Также к встрече присоединились представители крупнейших российских интернет-компаний: Очир Манджиков и Александра Бабкина (Mail.ru Group), Дарья Золотухина («Яндекс»), Андрей Цыпер (Rambler Group).

Участники рассмотрели, что из себя представляет социальная реклама и по каким критериям ее оценивать, а также возможные меры регулирования размещения социальной рекламы на интернет-площадках, аналогичные тем, которые закреплены в ФЗ «О рекламе» для офлайн-медиа. Важным итогом стало предложение АНО «Институт развития интернета» создать соответствующий меморандум, призванный закрепить понятия социальной рекламы и социально-значимой информации в сети интернет, а также определения ее основных форматов и критериев оценки ее эффективности. Представители отрасли поддержали идею. АНО ИРИ предложила помощь в разработке и реализации меморандума на своей площадке.

«Социально-ответственный подход в бизнесе – это часть ДНК интернет-компаний. Во время пандемии мы решили, что в экономический ущерб себе будем делать проекты в поддержку пользователей (делать доступ к сервисам бесплатным или условно бесплатным), малого и среднего бизнеса (инвестиции) и госинициатив», – заявил вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков.

«Социальная ответственность – это не только социальная реклама, но и помощь технологиями и инфраструктурой», – подчеркнула директор по маркетингу «Яндекс» Дарья Золотухина.

«Пандемия высвободила время и ресурсы для создания социального контента. Основной вопрос – как эти ресурсы коммерческим компаниям высвобождать в дальнейшем и какая роль государства?» – сказал Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

«Если объединиться, если согласовать правила работы, если использовать опыт ИРИ в поддержке и оценке социального контента и экспертизу нашего координационного совета, то можно придумать интересные истории о том, чтобы социальное взаимодействие НКО с интернет-площадками стало еще более масштабным и результативным», – заключила Елена Тополева-Солдунова.