Российский фильм «Стрельцов» покажут в Европе

Спортивную драму режиссера Ильи Учителя «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли начнут показывать с 4 октября в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

«Мы очень рады, что именно «Стрельцов» станет первой российской картиной в европейском прокате после длительного карантина. Этот фильм рассчитан на самую широкую аудиторию, и мы уверены, что он найдет отклик в сердцах зрителей всех возрастов», – передает РИА «Новости» слова гендиректора компании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина.

Генеральный директор Kinostar Filmverleih GmbH Майкл Рош по поводу предстоящей премьеры сказал, что фильм «идеален для открытия кинотеатров в Европе».

«Мы рассчитываем на многочисленную аудиторию, которая соскучилась по кинотеатрам», – сказал Рош.

Фильм «Стрельцов» снят по реальным событиям из жизни легендарного игрока «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, который был приговорен к 12 годам за изнасилование, но освобожден по УДО через пять лет, после чего спортсмен продолжил карьеру.