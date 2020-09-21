В планетарии назвали точное время наступления осени

Астрономическая осень в Северном полушарии наступит днем во вторник - ночное время начнет преобладать над светлым временем суток, рассказали в Московском планетарии.

«22 сентября в 16.31 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в Южном – весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия», – передает РИА «Новости» сообщение планетария.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи.

После осеннего равноденствия продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет пять часов: 22 сентября продолжительность дня равна 12 часам, а 21 декабря составит всего семь часов, рассказали в планетарии.