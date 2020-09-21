Arianespace запланировал 16 пусков ракет «Союз» с британскими спутниками OneWeb

Компания Arianespace рассчитывает на 16 пусков российских ракет-носителей «Союз» с британскими спутниками связи в 2020-2022 годах, сообщила компания.

«Мы возобновим пусковые операции для продолжения развертывания группировки спутников OneWeb. Следующий пуск «Союза» в интересах OneWeb намечается уже в декабре 2020 года. Всего с космодромов Куру, Байконур и Восточный предстоит выполнить 16 пусков по 2022 год», – передает РИА «Новости» сообщение Arianespace.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb.

Напомним, в конце марта OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк в США.

OneWeb не смогла договориться с японским Softbank об инвестициях на 2 млрд долларов. Одна из причин провала переговоров – проблемы мировой экономики в связи с распространением коронавируса.

Напомним, в июне гендиректор «Главкосмоса» (предприятие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов рассказал, что изготовление ракет «Союз» и разгонных блоков «Фрегат» для запуска спутников компании OneWeb завершится к концу года.

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