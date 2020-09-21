Названы сроки появления в России технологии выращивания органов человека

Технологии, которые позволят выращивать органы человека для трансплантации, появятся в ближайшее десятилетие, считает начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени Вишневского Александр Лищук.

«У нас в России Институт биофизики клетки РАН совместно с коллегами из Вашингтона развивает клеточные технологии и начинает успешно их применять. У меня есть надежда, что скоро с помощью таких технологий смогут выращивать новые сердца. Я думаю, что такие технологии появятся уже в ближайшие пять-десять лет», – передает РИА «Новости» слова Лищука.

Ранее научный руководитель лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Владимир Миронов высказал мнение, что первый «напечатанный» орган человека может появиться в те же сроки – через пять-десять лет.

Пока же пациентам приходится ждать донорских органов. Всего, по словам Лищука, в России около 1 тыс. человек стоит в очереди на трансплантацию различных органов, а срок ожидания достигает трех лет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что ученые совершили прорыв в области выращивания внутренних органов.