В понедельник синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 8 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 13 градусов. Ветер прогнозируется западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД