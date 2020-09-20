«Лидеры России» совершили восхождение на гору Казбек

Победители второго сезона конкурса «Лидеры России», директор по цифровизации и ИТ ПАО «Россети» Николай Парфентьев и генеральный директор Carl Zeiss Russia Дмитрий Сенин совершили восхождение на гору Казбек.

В 2019 году «Лидеры России» уже имели опыт восхождения на гору Эльбрус. Стратовулканы Казбек и Эльбрус – это два пятитысячника, которые расположены в центральной части Кавказа на расстоянии 183 километра друг от друга, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Восхождение на Казбек на 5033 метра с севера состоялось в рамках спортивной программы «Управления альпинистских лагерей», которая включала последовательную акклиматизацию группы в Кармадонском ущелье на высотах 2300 и 3500 метров, и восхождение на три вершины из лагеря на высоте 4200 метров.

«Кармадонское ущелье и северные склоны Казбека – удивительно красивые и, в то же время, суровые места. Ледяные поля, ежедневные обвалы и лавины, горячие термальные ванны, нарзаны, ледопады и фантастические виды. Идея восхождения на Казбек, а в дальнейшем и на еще более сложные вершины, родилась у группы победителей конкурса «Лидеры России» во время восхождения на Эльбрус летом 2019 года, ставшего важным и ценным опытом для всех участников», – рассказал Сенин.

По его словам, в основе совместного восхождения лежит стремление к «непрерывному совершенствованию, работе в команде единомышленников в непростых условиях, выходу за пределы обыденности, преодолению себя».

«Подъем на гору Казбек – это продолжение истории нашего восхождения на Эльбрус, которая, как хочется надеяться, только начинается. Кстати, с вершины Казбека хорошо видно гору Эльбрус», – добавил он.

Инструкторами программы выступили: руководитель группы Дмитрий Петров и мастер спорта по альпинизму Сергей Бернацкий. На восхождении на Казбек к группе присоединился еще один участник – Владимир Млынчик.

«Первая причина, по которой я хожу в горы – вырваться из жизни, которая, если выражаться метафорично, стала похожа на игру в ускоряющийся процесс отбивания теннисных мячиков, который не дает времени остановиться и подумать о том, с кем я играю, по чьим правилам и за правильным ли столом. Вторая – расширить психофизические границы и, проверить свои пределы. И как поётся в песне: «Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб и нет таких причин, чтобы не вступить в игру. И, наконец, третья – проверить себя с товарищами в сложных условиях. Стресс для организма, такой как восхождения в горы, позволяет поддерживать высокий уровень работоспособности, вырабатывает «умение терпеть», а всему остальному можно научиться, – поделился Парфентьев.

Он подчеркнул, что альпинизм – это симулятор жизни. «Я бы хотел ввести другую аналогию – ресурсное испытание. Так вот, наше восхождение можно сравнить с коротким ресурсным испытанием – поставить группу людей в непростые физические условия, где им нужно проявить волевые качества», добавил он.

Кроме того, в день восхождения Лидеров России на гору трехкратный чемпион России, мастер спорта по альпинизму Виталий Шкель установил рекорд по скоростному восхождению на вершину горы Казбек, поднявшись на нее за 4 часа. Об этом журналистам сообщил генеральный директор управления альпинистских лагерей Александр Яковенко.