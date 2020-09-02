Эксперты в Москве обсудили «цветные революции» и их последствия

В Москве в среду состоялся круглый стол на тему «Постреволюционный синдром. Что думают о революциях граждане стран, переживших их». Организаторами выступили АНО «Наука и культура будущего», Научный центр евразийской интеграции, Институт экономических стратегий РАН и международной ассоциации исследовательских центров «Евразийский монитор».

Эксперты обсудили текущее состояние массовых политических настроений граждан стран, переживших «цветные революции», современные оценки «революционных событий», их последствий и уроков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В круглом столе приняли участие представители как отечественного, так и зарубежного экспертного сообщества, включая исследователей из Армении, Украины, Молдовы, Киргизии и Беларуси.

С докладами выступили: Игорь Задорин, старший научный сотрудник Института социологии РАН и директор международной ассоциации «Евразийский монитор»; Александр Агеев, директор Института экономических стратегий РАН; Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции; Арам Навасардян, председатель совета международной ассоциации «Евразийский монитор» и президент Армянской Ассоциации Маркетинга; Эльвира Илибезова, директор Центра изучения общественного мнения «Эл-Пикир»; Василий Кантаржи, директор исследовательской компании CBS-AXA Ltd.

Модерировала круглый стол директор АНО «Наука и культура будущего» Жанна Дзуцева.

«На данный момент не существует серьезных академических исследований, посвященных тому, как участники «цветных революций», оценивают эти события постфактум. Наша организация на круглом столе собрала уникальный опыт и социологические данные из разных стран, которые иллюстрируют эти процессы», – отметила Дзуцева.

Мониторинг общественного мнения, проведенный международной ассоциаций «Евразийский монитор» в Армении и Грузии, показал, что зачастую участники «цветных революций» действуют, исходя из определенной ценностной базы, которая не всегда коррелирует с результатами революционных событий. Для того, чтобы получить более детальную картину, которая бы включала в себя геополитические, социокультурные и другие аспекты, необходимо провести страновые исследования, которые охватили бы все пространство Северной Евразии.

«В Киргизии, революции происходят на регулярной основе и говорить о серьезных качественных изменениях представляется проблематичным», – отметила директор Центра изучения общественного мнения «Эл-Пикир» Эльвира Илибезова.

По итогам насыщенной и плодотворной дискуссии Игорь Задорин выступил с предложением о создании постоянной дискуссионной площадки, которая могла бы функционировать на базе Научного центра евразийской интеграции. «В рамках дальнейшего изучения проблематики «цветных революций» и их последствий с точки зрения людей, их переживших, разумным представляется создание дискуссионного клуба, где у представителей международного научного сообщества была бы возможность делиться своими соображениями, обобщать результаты проделанной научно-исследовательской работы и готовить аналитические доклады, посвященные будущему стран постсоветского пространства», – отметил он.