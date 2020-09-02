Netflix объявил о локализации сервиса на территории России

Стриминговый сервис Netflix будет локализован на территории России полностью на русском языке, его оператором в стране станет «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

«Национальная Медиа Группа" (НМГ) подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса», – передает ТАСС слова гендиректора НМГ Ольг Паскиной.

По ее словам, сделка является частью реализации стратегии НМГ по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России.

В Netflix отметили, что сервис доступен более чем на 30 языках по всему миру. Англоязычная версия сервиса была запущена в России пять лет назад, теперь она будет доступна также на русском.

Ранее россиян предупредили о появлении новых способов мошенничества с помощью Netflix.