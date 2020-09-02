Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Ученые из Германии с помощью крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR получили самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли.

Снимки опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Немецкие специалисты в этом году завершили модернизацию самого крупного в Европе солнечного телескопа GREGOR, расположенного на острове Тенериф в Атлантическом океане. Теперь он позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 километров при диаметре звезды 1,4 млн километров. Это как с расстояния в один километр увидеть острие иглы на футбольном поле, передает РИА «Новости».

«Это был очень захватывающий, но в то же время чрезвычайно сложный проект. Всего за один год мы полностью переработали оптику, механику и электронику, чтобы достичь наилучшего качества изображения», – заявила директор немецких солнечных телескопов на Тенерифе доктор Люсия Кляйнт.

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца https://t.co/cvA2MY0Xnd pic.twitter.com/5TafsQ7lA0 — РИА Новости (@rianru) September 2, 2020

Кроме того, исследователи обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа. Переработка телескопа позволила существенно увеличить четкость обзора.

После снятия ограничений в связи с коронавирусом немецкие ученые вернулись в обсерваторию и сделали первые изображения с помощью телескопа. Это самые детальные изображения Солнца, когда-либо сделанные европейским телескопом.

«Проект был довольно рискованным, поскольку на модернизацию телескопов обычно уходят годы. Но отличная командная работа и тщательное планирование привели к успеху. Теперь у нас есть мощный инструмент для решения загадок на Солнце», – сказала руководитель исследования, профессор Университета Альберта-Людвига во Фрайбурге и директор Института солнечной физики имени Лейбница (KIS) Светлана Бердюгина.

Ученые подчеркнули, что новая оптика телескопа позволит им детально изучать магнитные поля, конвекцию, турбулентность, солнечные вспышки и пятна.

Ранее астрономы – участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов.