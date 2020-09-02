ФСБ ограничила адвокатов Сафронова в комментариях по делу

ФСБ предупредила защитника бывшего журналиста, а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова – Ивана Павлова – об ответственности за разглашение данных следствия.

«Вчера следователь ФСБ Чабан подкараулил меня в СИЗО «Лефортово» и предложил дать подписку о неразглашении. Я отказался, тогда он составил документ, равный по силе – предупредил меня об ответственности за разглашение данных следствия», – передает РИА «Новости» слова Павлова.

По его словам, теперь он «ограничен в комментариях», но сможет участвовать в следственных действиях.

Ранее все адвокаты, кроме Ивана Павлова, уже дали подписку о неразглашении данных следствия. Комментировать что-то мог только он.

Павлов также сообщил, родственники Сафронова предложили за него залог в 7 млн рублей, но суд отказал им в этом.

«Лефортовский суд отклонил ходатайство защиты об освобождении Сафронова под залог в 7 млн рублей, продлив ему срок содержания в СИЗО до 7 декабря», – передает ТАСС слова Павлова.

Он добавил, что Сафронов даст показания следствию сразу после того, как оно конкретизирует предъявленное ему обвинение.

«Мой подзащитный даст показания следователю сразу, как только тот конкретизирует обвинение, разъяснив то, что написано в постановлении о предъявлении обвинения. Следователь пока отказывается это делать», – сказал Павлов.

Ранее в среду Лефортовский суд Москвы продлил арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене.