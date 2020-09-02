ЕС изучит решение Греции разрешить въезд россиянам

Евросоюз (ЕС) изучает решение властей Греции разрешить въезд гражданам России, которая пока не входит в список Совета ЕС для открытия внешних границ, сообщил европейский дипломатический источник в Брюсселе.

В среду СМИ сообщили, Греция намерена с 7 сентября открыть границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю. Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных, передает РИА «Новости».

Между тем в посольстве Греции в Москве отметили, что стороны еще продолжают вести переговоры о возобновлении регулярных рейсов с 7 сентября. «Для возобновления полетов российская сторона также должна дать свое согласие. Касательно условий мы сможем проинформировать, как только переговоры обеих сторон завершатся», – сказали в диппредставительстве.

В посольстве Греции также сообщили, что россиянам не нужно будет проходить карантин при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Вместе с тем указывается, что «существует вероятность проведения произвольных выборочных тестов в аэропорту».

«Туристы, которые проходят выборочное тестирование, должны будут оставаться в своих отелях до тех пор, пока не будут известны результаты. Несмотря на то, что это может зависеть от загруженности лабораторий и других обстоятельств, обычно тесты не занимают много времени - от нескольких часов до суток», – указали в посольстве.

Источник в Брюсселе сообщил, что «институты ЕС осведомлены о решении властей Греции разрешить ограниченный въезд гражданам России и изучают его в настоящий момент», передает ТАСС.

Евросоюз же пока оставляет без изменений список из 10 стран, с которыми разрешено открыть внешние границы – США и Россия не входят в этот перечень.

«В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай», – сказал источник в Брюсселе.

Напомним, с 1 августа возобновилось российское авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 15 августа – со Швейцарией. Кроме того, россияне могут въехать в Черногорию, Киргизию и Абхазию. Также с 1 сентября Польша возобновила авиасообщение с Россией.