Задержаны убийцы 100-летнего ветерана из Башкирии

Задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в Башкирии, сообщили в региональном СК.

«В настоящее время подозреваемые задержаны, с ним проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых в лесном массиве обнаружены и изъяты денежные средства, похищенные у потерпевшего, которые преступники скрыли после совершения преступления», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как сообщили ProUfu.ru в администрации Кигинского района, один из задержанных уроженец соседней области, а вторым оказался житель Башкирии – бывший сотрудник силовых структур. У мужчин изъяли часть похищенного имущества.

Напомним, 10 июля в СК сообщили, что в башкирском селе Леуза неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны.