В Совфеде отреагировали на данные о поддержке США диверсий Украины в Крыму

«Пока заявления посольства России достаточно, но если информация о поддержке США подрывной деятельности Украины в Крыму подтвердится, реакцию придется усилить», – сказал газете ВЗГЛЯД российский сенатор Андрей Климов, комментируя сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами «украинских подразделений» в Крыму.

«У меня нет никаких сомнений в том, что спецслужбы США очень внимательно следят за тем, чем занимаются спецслужбы Украины, – сказал зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов. – Не могу сказать, инициируют ли американцы какие-то действия в Крыму, но разведку наверняка ведут. Там находится крупная группировка российских войск, и было бы странно, если бы разведка США этим не интересовалась, в том числе используя возможности Украины».

Посольство России в Вашингтоне потребовало от США объяснений в связи с сюжетом телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами неких «украинских подразделений в Крыму». В сообщении NBC News речь шла о том, что Россия якобы платит афганским боевикам за ликвидацию американских военных в Афганистане. Неназванные американские официальные лица заявили телеканалу, что эти действия Москвы стали ответом на поддержку Вашингтоном упомянутых «украинских подразделений» на территории Крыма.

«Неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах», причем «в данном случае они говорят конкретно о России», – констатировали в российской дипмиссии в Вашингтоне. Посольство намерено потребовать от Белого дома объясниться, если данные сообщения соответствуют действительности. Российская сторона требует, чтобы США «прояснили, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан».

Что касается активных операций диверсионного и террористического характера, доказательств того, что США стимулируют такого рода деятельность, нет, констатировал сенатор Климов. Но то, что они могут знать о подобной работе своих украинских коллег, нет никаких сомнений, отметил собеседник.

«Сами США чего только про нас не рассказывали, – добавил Климов, комментируя версию NBC о том, что «русские платят афганским боевикам за мертвых американцев». – И с голливудского экрана рассказывали, и в различных своих шоу, и в выступлениях политиков. Ничего еще не произошло, и вряд ли кто-то нечто подобное увидит, а шум на эту и подобные темы уже стоит в течение очень многих лет. Американцы привыкли приписывать России любое зло, которое происходит в мире».

При этом сообщения в прессе, в данном случае по телеканалу NBC News, это не самый веский аргумент в пользу применения каких-то жестких мер, добавил собеседник. «Мне кажется, на данный момент заявления посольства, как официального представительства РФ в США, вполне достаточно. Но если будет появляться более обоснованная информация, возможно реакцию придется усилить», – полагает Климов.

Утверждения о том, что Москва якобы предлагала афганским боевикам деньги за убийства военных США, ранее неоднократно появлялись в американской прессе. В частности, в июне The New York Times распространила такую информацию со ссылкой на источники в разведке. При этом в Пентагоне заявили, что у них нет доказательств данной информации. В начале этой недели глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи также сообщил, что считает эти утверждения прессы недоказанными.

Что касается попыток украинских силовиков вести диверсионную и шпионскую деятельность в Крыму, то это доказанные факты. Так, в мае 2018 года ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины при поддержке СБУ. В октябре прошлого года в городе Саки задержали готовившего теракт сторонника украинских экстремистов, а в ноябре в Севастополе ФСБ арестовала гражданку России, завербованную спецслужбами Украины.

В апреле в Крыму была обезврежена украинская разведгруппа, готовившая теракты на полуострове. Наконец, в августе ФСБ пресекла попытку СБУ похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину.

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