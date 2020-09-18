Байден призвал к отставке Трампа

Глава американского государства Дональд Трамп должен уйти в отставку, заявил его соперник на предстоящих выборах Джозеф Байден.

Как отметил Байден, «даже директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний заявлял, что своевременное введение масочного режима могло бы спасти жизни 100 тыс. американцев с января», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Байден считает, что президент США всегда должен оставаться честен перед обществом и говорить правду, какой бы они ни была, а Трамп в борьбе с коронавирусом руководствуется только торгами на фондовой бирже и соображениями переизбрания на второй срок.

Кандидат в президенты США от Демократической партии напомнил, что уже «давно» в политике. По его словам, он «никогда не думал, что будет наблюдать столь безответственную администрацию».

Байден указал на результаты опроса, проведенного Исследовательским центром Пью, согласно которому «Россия, Путин, Китай, Си вызывают у людей по всему миру больше доверия, чем президент Соединенных Штатов Америки». Как считает Байден, «одна из причин этому – коронавирус», а также действия Трампа по борьбе с COVID-19, которые стоили США не только «потерянных жизней», но и «потери авторитета».

Байден заявил, что поведение Трампа было близко к преступному, президент «знал» об опасности вируса, но «ничего не сделал», передает РИА «Новости».

Он призвал осторожно относиться к заявлениям Трампа, что вакцина от коронавируса может быть доступна уже в ближайшие недели. Распространение вакцины займет время, да и образцов, испытанных на всех группах, например, детях, пока что нет, отметил Байден.

В США 3 ноября состоятся выборы президента, всех членов Палаты представителей, трети Сената, а также 13 губернаторов.

В сентябре 2019 года демократы в Конгрессе США запустили процедуру импичмента Трампа, утверждая, что президент США якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов. Подконтрольный республиканцам Сенат оправдал Трампа.

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