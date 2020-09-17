В России объяснили позицию по продаже вакцины от коронавируса

Россия предлагает другим странам вакцину от коронавируса, не делая при этом преференций отдельным государствам и не увязывая распространение лекарства с политическими вопросами, сообщил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов на телеканале «Россия-24».

«Российская сторона, предлагая эту вакцину [от коронавируса], делает это совершенно открыто, без каких-либо преференций или ограничений по странам и без каких-либо политических или экономических увязок», – передает ТАСС его слова.

Чижов также уточнил, что как таковой рынок вакцин от коронавируса еще не сформирован.

«Тем не менее, нездоровый ажиотаж [вокруг российской вакцины] мы уже наблюдаем. От этого ажиотажа до попыток внедрить какие-то геополитические вещи – один шаг. Я надеюсь, что этого не произойдет», – добавил дипломат.

До этого стало известно о самочувствии первых тринадцати привитых от коронавируса москвичей.

Вместе с тем в Москве 1 сентября началась вакцинация от гриппа. По прогнозу ВОЗ, осенью в России придут сразу три новых штамма вируса, к которым еще не выработан коллективный иммунитет, потому вакцинация начнется в этом эпидсезоне.

Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.

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