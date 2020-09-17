В ресторане в центре Киева прогремел взрыв

В ресторане «Канапа» в центре Киева произошел взрыв, пострадали два человека, сообщают местные СМИ.

«Около 16.00 (совпадает с мск) произошел взрыв в ресторане «Канапа» (Андреевский спуск, 19). По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования. Двух пострадавших госпитализировали», – сообщил Telegram-канал «Киев оперативный».

На месте происшествия работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Сотрудники украинского спецназа обезоружили его.