Названа самая раздражающая россиян привычка коллег 17 сентября 2020, 18:01

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Ольга Колобкова

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 36% опрошенных назвали наиболее раздражающей привычкой коллег по работе громкие разговоры по телефону. Нечистоплотность заняла второе место в рейтинге, на это посетовали 35% опрошенных, передает РИА «Новости». На третьем месте оказалась привычка делать работу в последний момент (34% ответов), на четвертом – частые перекуры сотрудников, на них пожаловались 30% респондентов. Пятерку лидеров раздражающих привычек коллег завершают частые просьбы об отгулах, об этом заявил 21% участвующих в опросе россиян. Еще 13% опрошенных сообщили, что им не нравится чрезмерное употребление алкоголя сотрудниками на корпоративных вечеринках. Сообщается, что в опросе принимали участие более 4,6 тыс. респондентов по всей России. Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала рейтинги популярных смартфонов, а также крупнейших частных компаний России.

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