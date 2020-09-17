Роскачество представило рейтинг популярных смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) представили обновленный рейтинг популярных смартфонов.

Как сообщает Роскачество, эксперты оценили 14 новых смартфонов. Таким образом, всего в настоящий момент в рейтинге 196 моделей смартфонов 21 торговой марки. В топ-10 смартфонов на сентябрь 2020 года, по версии Роскачества, вошли устройства Samsung, Apple и OnePlus, передает РИА «Новости».

При этом эксперты отмечают, что Samsung Galaxy Note20 Ultra, который после первого показа и запуска рекламной кампании обещал стать лучшей моделью на рынке, в ходе испытаний показал слабое место: им оказалась батарея.

«Тесты показали, что на максимальной яркости дисплея Note20 Ultra проработает 27 часов, при уменьшенной яркости – 30 часов. Для сравнения: Galaxy S10+ (128 GB) при уменьшенной яркости проработает 39,5 часов, а при максимальной яркости – 32,5 часа», – говорится в сообщении. Тем не менее, Note20 Ultra может быть незаменимым гаджетом для тех, кто создает много видеоконтента каждый день, например, для блогеров, считают в Роскачестве.

В качестве альтернативы недавней новинке эксперты называют еще несколько производительных смартфонов: так, наивысшую строчку рейтинга занял Xiaomi Mi 10 Lite 5G (128 GB), а при ограниченном бюджете – Xiaomi Mi 10 Lite 5G и Mi Note 10 Lite (128 GB).

«Однако этот выбор оправдан только при условии, что вы не планируете использовать эти смартфоны для видеосъемок и не зациклены на качестве фото. Новые горизонты эти модели не откроют, зато успешно справятся с основными задачами смартфона», – отмечается в сообщении.

Ранее Роскачество сравнило возможности бюджетных и дорогих смартфонов.