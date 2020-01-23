Роскачество сравнило возможности бюджетных и дорогих смартфонов

Роскачество провело исследование недорогих смартфонов, сравнив их возможности с дорогими брендами, сообщили в организации.

«Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

В тестировании участвовали 24 новых смартфона 14 торговых марок. Программа испытаний разработана и реализуется совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров, говорится в сообщении организации.

По результатам проверок Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов, в который теперь входит 399 моделей 33 торговых марок.

Напомним, в ноябре Роскачество совместно с International Consumer Research Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) обнародовали обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.