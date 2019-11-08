Роскачество назвало лучшие смартфоны

Роскачество совместно с International Consumer Research Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) обнародовали обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Первое место в рейтинге занял iPhone 11 Pro Max.

«С появлением iPhone 11 Pro Max рейтинг сменил своего лидера: теперь данная модель располагается на первом месте в списке исследованных смартфонов с общим баллом 4,327», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

По словам составителей рейтинга, новые модели устройств Apple продемонстрировали улучшенные показатели по камере устройства и получили более высокие баллы за разрешение фронтальной камеры и скорость автофокусировки. По результатам тестов, в топ-3 телефонов по качеству фото и видео вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.

В ходе исследования оценивался также первый в мире смартфон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Fold.

«Прежде чем отправить Samsung Galaxy Fold на дальнейшие испытания, эксперты посмотрели, как он справится с уже допущенным казусом. Для этого дотошный робот в аккредитованной международной лаборатории в течение нескольких дней складывал и раскладывал экран устройства. Всего - более 37 тысяч раз! Между тем, по результатам испытания... эта проблема обнаружена не была! Производитель явно провел скрупулезную «работу над ошибками», – сообщила организация.

Рейтинг включает и Xiaomi Mi 9T Pro.

«За производительность процессора устройство получило высокие 4,873 балла. Между тем, несмотря на тройную камеру, качество снимков, снятых на этот смартфон, среднее. Иногда они выглядят размытыми и неестественными. Зато он долго разряжается – автономная работа телефона составила 31,5 часа, а 15-минутного заряда на 25% хватит на восемь часов работы», – рассказали в Роскачестве.

Напомним, 13 сентября Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing представили новый рейтинг популярных смартфонов. Лидером рейтинга тогда был назван Samsung Galaxy S10+.