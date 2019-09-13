Обновлен рейтинг популярных смартфонов

Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing (Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) представили новый рейтинг популярных смартфонов.

«С лета 2019 года лидер рейтинга не изменился – это Samsung Galaxy S10+, однако в топ лучших смартфонов ворвались и заняли высокие позиции еще две новинки от Samsung: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Это самые дорогие смартфоны из линейки Samsung в России, пришедшие на смену Galaxy Note 9 и показавшие наилучшие результаты благодаря отличным возможностям камеры», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

В лидерах рейтинга значатся также OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80.

«Новинки OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi Mix 3 (5G), Samsung Galaxy Note 10+ и 10, Asus Zenfone 6 и OnePlus 7 оказались самыми производительными смартфонами», – говорится в сообщении.

В рейтинг вошли 23 новых модели. Все представленные товары прошли испытания по 231 параметру в одних и тех же лабораторных условиях, а основным критерием оценки стала камера.

«Таким образом, самыми весомыми параметрами в исследовании новинок стали качество фото- и видеосъемки, дисплей, производительность, качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора», – рассказали в Роскачестве.

Напомним, в топ рейтинга смартфонов Роскачества, опубликованный в июне, вошлив топ-10 вновь вошли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. На четвертой и пятой позиции – iPhone XS Max и Huawei P30, на шестой – Samsung Galaxy S10e, на седьмой и восьмой – iPhone XS и Huawei P30 Pro. Замыкают список Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.