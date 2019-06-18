Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг смартфонов.

В общей сложности эксперты протестировали 451 модель, но поскольку 106 из них уже сняты с продажb, то в каталоге фигурируют 345 смартфонов, сообщается на сайте Роскачества.

В рейтинг вошли новинки от Honor, Huawei, Samsung, Sony и Xiaomi. Специалисты изучили смартфоны по 231 параметру.

При этом отмечается, что за последние несколько лет произошел фундаментальный сдвиг в предпочтениях пользователей. Если раньше гаджеты чаще использовали для звонков и передачи сообщений, то теперь эти функции имеют второстепенное значение. Основным критерием оценки стала камера.

«Камеры смартфонов в свое время совершили настоящую революцию, практически вытеснив с рынка небольшие цифровые фотоаппараты. Более того, целый сегмент смартфонов начал позиционироваться как «камерофоны», снимки которых по качеству превзошли фотоаппараты среднего ценового сегмента», – отмечается в сообщении.

На втором месте по важности качество дисплея. Вес этого параметра в общей оценке 20%. Также важным критерием является производительность. Ее вклад в общую оценку составил 15%. Также оценивалось качество звука в режиме динамика и через наушники, и емкость аккумулятора.

Так, в топ-10 вновь вошли смартфоны Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. На четвертой и пятой позиции - iPhone XS Max и Huawei P30, на шестой – Samsung Galaxy S10e, на седьмой и восьмой – iPhone XS и Huawei P30 Pro. Замыкают список Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.