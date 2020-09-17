«Хор Турецкого» отправился в Европу с «Песнями Победы»

Арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano в четверг откроют музыкальный марафон «Песни Победы» (Unity Songs) в Вене, после этого коллектив ждут еще в пяти европейских странах: Словакии, Венгрии, Словении, Италии и Германии.

Об этом сообщил перед вылетом из московского аэропорта «Шереметьево» художественный руководитель и продюсер коллективов Михаил Турецкий.

«В Год памяти и славы мы хотим спеть песни, объединяющие народы, о мире, подвиге и, конечно, любви. Благодаря победе 1945 года мы 75 лет живем в мире, и это надо бы продолжать. Сейчас новый исторический вызов, как принято говорить. Через свою музыку, через общение на центральных площадях европейских столиц мы призываем объединяться, чтобы сохранить наш хрупкий мир», – передает его слова ТАСС.

Худрук коллективов подчеркнул, что инициаторами гастролей стали зарубежные партнеры, проект поддержали Министерство иностранных дел РФ и правительство Москвы.

В Вене коллектив даст концерт уже в четверг вечером на площади Шварценбергплац. Запланированное 18 сентября выступление в Праге пришлось отменить из-за эпидемиологической ситуации в Чехии. «У нас такая же ситуация была в Париже. Нам дали там роскошную площадь с видом на Эйфелеву башню, но потом извинились и отменили, сказав, что через несколько месяцев будут рады принять проект. Мы пока перенесли выступление на 2021 год», – рассказал Турецкий.

19 сентября «Хор Турецкого» и Soprano ждут в Братиславе, затем в Будапеште, Любляне, Турине, Риме, Дрездене. Завершится марафон 27 сентября уже четвертым концертом на площади Жандарменмаркт в Берлине.

Зарубежные зрители услышат «Майский вальс», «Три танкиста», «Смуглянку» и «Хотят ли русские войны». Будут и музыкальные комплименты странам-хозяйкам. Турецкий уверен, что слушатели не побоятся выйти на площади.

«Мы уже выступаем и видим, что наша музыка поднимает иммунитет. Совместное пение развивает легкие. Наши певцы отлично себя чувствуют», – отметил он.

Артисты сдали несколько тестов, последний отрицательный результат был получен накануне вылета ночью. Их ждут проверки и на гастрольном маршруте.

До вылета музыканты дали небольшой концерт для пассажиров в зале регистрации терминала D. Некоторые поклонники специально приехали с цветами в аэропорт, чтобы послушать любимых артистов.

«Песни Победы» – проект арт-группы «Хор Турецкого», запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2018 и 2019 годах при поддержке правительства Москвы, МИД и Минкультуры РФ концерты песенного марафона состоялись за рубежом на центральных столичных площадях в 14 странах, собрав более 1 млн участников 15 млн онлайн-зрителей.