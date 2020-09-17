Познер рассказал о самом страшном событии в своей жизни

Журналист Владимир Познер назвал толпу одним из самых страшных и пагубных явлений.

«Я видел довольно много страшных вещей, но, может быть, одна из самых страшных – это та гигантская толпа, которая давила себя, людей, чтобы пробиться в Колонный зал, где лежал гроб со Сталиным. В течение трех дней стоял этот гроб и сотни тысяч, если не миллионы, людей пытались пройти туда. Никто точно не знает, сколько тогда погибло людей под ногами других, когда они скользили, падали, потому что было очень холодно, был лед на улице», – приводятся слова журналиста на его личном сайте Познер.Онлайн.

Познер рассказал, что ему самому посчастливилось «случайно» не погибнуть в той толпе.

Кроме того он поделился, что больше всего на свете боится акул, потому что, будучи ребенком, видел, как вытащенная из воды и уже затихшая акула внезапно откусила руку матросу.

«Она (акула – прим. ВЗГЛЯД) билась, билась, а потом как-то успокоилась. И один из матросов взял топорик и стал рубить ее. Топорик отскакивал, ничего не пробивал и акула как-то не реагировала на это. Тогда он взял и ткнул ее в глаз пальцем, и она одним движением отхватила ему руку, и это было как раз подо мной. И фонтан крови брызнул вверх, матрос этот умер от болевого шока, но я никогда этого не забуду, и с тех пор я катастрофически боюсь акул. Если мне известно, что в какой-то части океана или моря бывают акулы, я плавать там не буду», – сказал Познер.