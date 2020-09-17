Помощник Лукашенко назвал депутатов Литвы «беспринципными лицемерами»

Назвать Светлану Тихановскую «президентом Белоруссии» могли только «беспринципные лицемеры», а отдельные «политсуфлеры» сделали из нее «лидера нации», заявил помощник белорусского президента Валерий Бельский.

«Назвать президентом Беларуси Светлану Тихановскую мог только беспринципный лицемер. Известно, что политика - грязное дело. Поэтому такие нашлись. Отдельные политсуфлеры, а без них Светлана никак, перекрасили the former candidate аж в «лидера нации». Ни много ни мало», – говорится в статье Бельского на сайте БелТА.

По его словам, Тихановскую поставили в один ряд с Нурсултаном Назарбаевым, который возглавлял Казахстан еще с советских времен и в данной связи «по заслугам носящий официальный титул лидера нации».

«Фантасмагория, отсутствие такта, неуважение к потребителям этой дешевой пропаганды. Но, к удивлению, «пипл хавает», – заметил помощник Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия своими успехами раздражает «политэлиты» Европы.

«И наша Беларусь тоже очень многих интересует. Как конкурент, как сильная в военном и военно-техническом отношении страна с выгодным положением на европейском оперативном пространстве, как владелец ресурсов и активов, как государство, руководство которого действует не по схеме «как все, так и мы», – заявил Бельский.

По словам помощника президента, предприятие «Беларуськалий» при «сделке благодарности» способно окупить «даже миллиардные вложения в протесты».

«Поэтому, когда шахтеров тащили на забастовку, возможно, хотели убить двух зайцев сразу, еще и обесценив доходный бизнес. Манипулируемые могут даже не знать, что они играют роль в чужом спектакле под названием «Демократия», – считает он.

Также Бельский подчеркнул, что протестному движению в Белоруссии надо оформиться в легальный институт, чтобы стать реальной политической силой.

«Правда, «лидеру нации» предсказуемо не понравилась идея, о причинах уже говорили. Считаю, организаторам на этом этапе даже нужно было помочь – предоставить помещения для проведения региональных собраний, юридическую помощь по подготовке устава. Но где они? Что они могут и чего хотят?» – сказал он.

По его мнению, в основе протестов в Белоруссии лежат эмоции, а не реалистичные оценки последствий насаждаемой смены власти.

«Драматизировать происходящее сейчас тоже не стоит, так как в основе активности, которую политической можно назвать с сильной натяжкой, нет фундаментальных противоречий», – отметил Бельский.

Он пояснил, что в стране нет олигархии и непреодолимого имущественного расслоения общества по уровню доходов, бесплатные медицина и образование дополнительно нивелируют благосостояние, «коррупция выжигается каленым железом», количество вакансий превышает число безработных, созданы условия для самореализации личности в бизнесе.

Ранее Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готовит «список Тарайковского», в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, США, страны Евросоюза и на Украину.

Напомним, по данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сейм Литвы принял резолюцию, где говорится, что Тихановская является «избранным президентом республики».

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