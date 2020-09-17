Тихановская анонсировала санкции против белорусских чиновников и силовиков

Белорусская оппозиция готовит «список Тарайковского», в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, США, страны Евросоюза и на Украину, заявила экс-кандидат на пост президента республики и Светлана Тихановская.

Тихановская сообщила, что ей и ее соратникам «передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей», и потому готовится «отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», цитирует ее Telegram-канал «Пул Первой».

«Мы назвали его «списком Тарайковского». Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси», – рассказала она.

Список будет передан на Украину, в Турцию, Россию, страны Евросоюза и США, его опубликуют «и будет постоянно расширяться».

Также Тихановская вновь обратилась к белорусским силовикам с просьбой «остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа».

«В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания», – подчеркнула она.

В Минске в ходе акции протеста погиб один из митингующих – Александр Тарайковский. По сообщению МВД Белоруссии, в него могли стрелять из «нелетального» оружия – при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.

Ранее Тихановская одобрила планы Евросоюза по введению санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.

Напомним, по данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама Тихановская назвала себя победителем и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Совет призвал власти республики немедленно начать переговоры.