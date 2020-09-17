Песков заявил об отсутствии дефицита общения между Путиным и Лукашенко Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени 17 сентября 2020, 11:58

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, соответствующий указ от 14 сентября появился на официальном портале правовой информации. Медведев награжден «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу», говорится в тексте указа. Также 14 сентября российский лидер подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Орден предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

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