Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» аварийно приземлился в Омсукчанском районе Магаданской области, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

«По предварительной информации, воздушное судно Ми-8 компании «Дальнереченск Авиа» совершило аварийную посадку. Район и информация о пострадавших пока уточняются», – приводит сообщение представителя ЕДДС ТАСС.

Директор аэропорта Омсукчан от комментариев отказался, пояснив, что информация о происшествии пока перепроверяется.

Как уточнили в ЕДДС района, на борту, по предварительной информации, находилось три человека. Воздушное судно в настоящее время находится в 180 км от Омсукчана.

Напомним, во вторник вертолет возглавляемой США коалиции аварийно сел в Сирии. Кроме того, 26 августа под Сочи совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson.

Напомним также, 26 мая четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке.

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