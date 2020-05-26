Губернатор назвал состав экипажа разбившегося на Чукотке Ми-8

Три члена экипажа и техник были на борту военного Ми-8, разбившегося на Чукотке, сообщил губернатор региона Роман Копин.

«На борту находились три члена экипажа и техник. Все четверо погибли. МЧС РФ проводит аварийно-спасательные работы», – передает РИА «Новости» сообщение губернатора региона.

Тем временем источник в авиаотрасли сообщает, что полеты военных вертолетов Ми-8 временно приостановлены до выяснения причин крушения такой машины на Чукотке. По предварительным данным Минобороны, причиной крушения Ми-8 стала техническая неисправность.

«Временный запрет на сутки действует на полеты военных Ми-8, до выяснения причин», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, во вторник четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в аэропорту Угольные Копи в Анадырском районе Чукотки, находились четыре человека.

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